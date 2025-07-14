В Челябинске изменили схемы движения автобусов в районе железнодорожного вокзала

В Челябинске до вечера 14 июля изменили схемы движения автобусов № 13к, 14а, 18, 27, 52а, 65с и 483 в районе железнодорожного вокзала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения продлятся до 20:00. Так, автобус №18, направляющийся в Ленинский район, будет двигаться по улицам Свободы – Разина – Дзержинского – и далее по маршруту. В обратном направлении изменений нет.

Автобус №483, идущий от Парка Гагарина, движется по улице Свободы через остановку «Железнодорожный вокзал» у «М.Видео», Разина, Дзержинского, Гагарина, Новороссийскую и далее до Старокамышинска. В обратном направлении изменений нет.

Автобус №13К ходит через областную больницу, улицы Салтыкова, Профинтерна, Федорова, Доватора, Разина и до Свободы. В обратном направлении – от ЖД вокзала движется через улицы Железнодорожная, Доватора, Федорова, Профинтерна, затем на Салтыкова и до областной больницы.

Автобус №14а в поселок Новосинеглазово следует по маршруту: АМЗ – улицы Свободы – Разина – Дзержинского – далее, как обычно. Автобус № 52а едет от ТК «Кольцо» по улицам Доватора и Разина, разворачивается на перекрестке с улицей Овчинникова, доходит до остановки «Железнодорожный вокзал» у «М.Видео» и далее – по улицам Разина, Игуменке до Исаково. В обратном направлении изменений нет.

Маршрут №65с курсирует от Сада Трубопрокатчик-4 до улицы Разина, разворачивается на перекрестке с улицей Овчинникова и доезжает до остановки «Железнодорожный вокзал» возле «М.Видео». В обратном направлении изменений нет.

Маршрут №27, отправляясь из Фатеевки, движется по улицам Дзержинского, Разина, разворачивается на перекрестке с улицей Овчинникова и едет на остановку «Железнодорожный вокзал» возле магазина «М.Видео». Обратно курсирует через улицы Разина, Дзержинского, Игуменку и Энергетиков до Фатеевки.





Челябинск, Софья Артемьева

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