российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 июля 2025, 17:26 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

На Южном Урале за неделю выявили почти 260 пьяных водителей

259 пьяных водителей обнаружили за минувшую неделю на южноуральских дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госавтоинспекции Челябинской области, 37 водителей сели за руль нетрезвыми повторно. Их привлекут к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, по решению суда транспортное средство может быть конфисковано в пользу государства.

Придется отвечать и тем, кто попался впервые: их лишат права управления на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 45 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Транспорт,