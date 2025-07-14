На Южном Урале за неделю выявили почти 260 пьяных водителей

259 пьяных водителей обнаружили за минувшую неделю на южноуральских дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госавтоинспекции Челябинской области, 37 водителей сели за руль нетрезвыми повторно. Их привлекут к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, по решению суда транспортное средство может быть конфисковано в пользу государства.

Придется отвечать и тем, кто попался впервые: их лишат права управления на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 45 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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