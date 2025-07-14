Челябинцы летом предпочитают спортивный стиль и не любят носки с сандалиями

Многие челябинцы стараются ежегодно обновлять к лету гардероб, причем каждый пятый заново покупает всю летнюю одежду.

«В среднем на такие покупки у опрошенных уходит 14 тыс. рублей, – отметили аналитики Авито, проводившие исследование. – Примечательно, что в основном жители Челябинска не обращают внимание на модные тенденции, а из антитрендов чаще всего называют носки с сандалиями и слишком прозрачную одежду».

Мужчины в основном покупают майки и футболки, летнюю обувь, шорты и брюки, спортивную одежду и аксессуары – панамы, кепки, солнцезащитные очки. Женщины в первую очередь приоборетают легкую обувь, топы, шорты и юбки, а также платья и сарафаны.

Сильная половина человечества, как правило, идет за покупками, когда старая оджед износилась. Женщин чаще мотивирует желание освежить образ и попробовать привнести что-то новое в свой стиль. Побуждают к покупке сезонные распродажи и выгодные предложения. Или особые поводы, например, чья-то свадьба или летний корпоратив. К трендам и блогерам прислушиваются лишь менее 10%.

Если говорить о летних трендах, то большинство мужчин предпочитает спортивный стиль. Женщины чаще выбирают минимализм и простые силуэты. Антитрендами большинство считают носки с сандалиями и слишком прозрачную одежду. Многие не любят синтетику в жару и обтягивающие легинсы. Мужчин больше всего раздражают спортивные майки с дырками, обувь на большой платформе, а также шлепанцы.

Челябинск, Софья Артемьева

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