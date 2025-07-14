В Челябинске на пляже женщины подрались из-за музыки

В Челябинске на озере Малый Кременкуль подрались отдыхающие. Женщины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу на пляже СНТ «Чайка». Скандал разгорелся из-за того, что две девушки слушали музыку через колонку. Это не понравилось другим отдыхающим, началась потасовка.
В итоге одна девушка попала в больницу. А вторая обвинила в нападении обитателей одного из расположенных близко к воде домов, которым не понравилась громкая музыка. По ее словам, такие стычки происходят регулярно.
Полиция составила протокол на одного из нападавших, пишет 74.ru.
Челябинск, Павел Зварзин
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