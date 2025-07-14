Разметка изменилась, а велодорожек нет: в центре Челябинска сбили велосипедиста

В центре Челябинска сбили велосипедиста: ДТП произошло возле дома №11 на улице Энтузиастов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом месте еще пару лет назад автомобилям, двигавшимся от улицы Сони Кривой в сторону Витебской, разрешено было делать левый поворот. Это было удобно, кто хотел подъехать на парковку у клубов: они успевали проскочить, пока переключался светофор на Витебской и встречный поток добирался до своротки. Но потом разметку изменили на двойную сплошную. Теперь, чтобы попасть на парковку, нужно развернуться у дома №13. А там приходится долго пропускать «встречку», к которой добавляются выезжающие из дворов. Поэтому некоторые автомобилисты нововведение игнорируют и поворачивают на старом месте. Так же сегодня поступил водитель Toyota, ехавший через двойную сплошную и сбивший велосипедиста. Велодорожек на Энтузиастов нет, зато есть ступеньки, высокие бордюры и всегда много народу, поэтому велосипедистам приходится ездить по дороге.

20-летний молодой человек, упав, сломал руку. А его дорогой трековый велосипед получил серьезные повреждения.

Челябинск, Павел Зварзин

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