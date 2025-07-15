Половина новых патологий, выявленных у южноуральцев, приходится на органы дыхания

Более 16 тысяч заболеваний выявили у южноуральцев за первые 6 месяцев текущего года во время диспансеризации и медицинских профосмотров.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ТФОМС, лидируют патологии органов дыхания – на их долю приходится половина новых диагнозов. Еще около трети – это болезни системы кровообращения. У каждого 6-го выявлены злокачественные новообразования.

Всего за полгода диспансеризацию и медицинские профосмотры прошли 950 жителей региона.

Челябинск, Софья Артемьева

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