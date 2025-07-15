Златоуст стал лидером по число претендентов на депутатский мандат

Через 2 месяца – 12 по 14 сентября в Челябинской области состоятся выборы в муниципальные советы депутатов. Всего предстоит распределить 683 мандата.

Наиболее острой обещает стать борьба в Златоусте, где на одно кресло претендует по 6 человек. Кстати, около полвины кандидатов здесь – самовыдвиженцы.

В Катав-Ивановском муниципальном округе 15 мандатов будут «разыгрывать» среди 81 человека. Высока конкуренция в Агаповском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Красноармейском и Кунашакском районах, а также в Кыштыме, Озерске и Южноуральске.

Челябинск, Софья Артемьева

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