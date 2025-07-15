Южноуральцам приходится довольствоваться самыми маленькими кухнями в России

Южноуральцам приходится довольствоваться едва ли не самыми маленькими кухнями в России. Аналитики «Домклик» изучили данные из объявлений о продажах жилой недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке и составили рейтинг регионов по медианной площади кухонь.

На первом оказалась Рязанская область, где этот показатель составляет 16,7 метра. В тройку лидеров вошли так же Краснодарский край и Самарская область – 13 квадратов и 12,6 соответственно.

А вот Челябинская область оказалась на предпоследнем месте: здесь медианная площадь всего 6,1 кв. м. Меньше только в Карелии. Эти же регионы замыкают список и по стоимости кухонь – менее 700тыс. рублей. Самые высокие показатели, разумеется, в Москве и Санкт-Петербурге – 4,3 млн. и 2,8 млн. рублей соответственно.

Челябинск, Софья Артемьева

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