ММК остановил устаревшие коксовые батареи

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») выведены из эксплуатации шесть коксовых батарей, морально и физически устаревших.

Модернизация коксохимического производства – самая масштабная инвестиционная программа ММК последних лет. Она направлена на усовершенствование процесса выпуска важнейшего для металлургов сырья и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. С запуском в июле 2024 года комплекса высокотехнологичной коксовой батареи (КБ) №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год появилась возможность вывести из эксплуатации устаревшие мощности коксохимического производства ММК.

В 2024 году последовательно были остановлены четыре коксовые батареи №№ 13, 14, 1 и 2. В настоящее время из работы выведены коксовая батарея №4 и №8. Пуск КБ №12 и последующая остановка шести устаревших батарей имеют значимый экологический эффект для Магнитогорска – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 11,3 тысячи тонн в год. Фактическое сокращение концентрации бензапирена на границе санитарно-защитной зоны уже составило 40%. По формальдегиду достигнуто девятикратное снижение, а выбросы пыли уменьшились на 21%.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube