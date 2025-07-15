УК «Южуралзолото Группа Компаний» стала собственностью государства

ООО «Управляющая компания «Южуралзолото Группа Компаний», управляющая ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», стала собственностью государства. Соответствующие изменения уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отныне 100% уставного капитала общества принадлежит России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Напомним, 11июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, и передаче их в доход государства.

В решении говорилось, что оно должно быть исполнено незамедлительно.

Челябинск, Павел Зварзин

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