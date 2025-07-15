Виновником ДТП в центре Челябинска оказался офицер полиции

Виновником ДТП, произошедшего 14 июля на улице Энтузиастов, оказался офицер полиции.

Как уже сообщал «Новый День», водитель Toyota RAV4 повернул налево через двойную сплошную и сбил велосипедиста.

«За рулем кроссовера находился заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по региону полковник полиции Виталий Седов, – пишет 74.ru со ссылкой на читателей. – Он пообещал возместить затраты на восстановление парня и ремонт велосипеда».

В Главном управлении МВД РФ по Челябинской области, сообщили, что попавший в ДТП сотрудник находится в отпуске, в отношении него проводится служебная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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