На оживленной дороге Челябинска вводится односторонне движение

На одной из оживленных дорог Челябинска вводится односторонне движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, до 31 июля на улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева меняется схема проезда: по восточному проезду (по нечетной стороне) можно двигаться только в сторону улицы Куйбышева. По западному проезду (по четной стороне) – только в сторону Комсомольского проспекта.

Челябинск, Павел Зварзин

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