Понеслась: еще в одном городе запретили электросамокаты

Процесс пошел: после Благовещенска запрет на самокаты ввели в Елабуге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти этого городка в Татарстане констатировали: для них пока нет необходимой инфраструктуры. Но вместо того, чтобы сделать дорожки для СИМ, решили избавиться от самокатов. Можно ожидать, что инициативу подхватят и в других городах.

Например, в Челябинске, где с инфраструктурой для средств индивидуальной мобильности тоже все неоптимистично. Велодорожки вроде бы делают, но очень медленно и очень узкие. И в основном отрезают для них часть тротуара, заранее провоцируя конфликты с пешеходами. Так что можно, сказать, что необходимой для самокатов инфраструктуры в городе нет. И самокаты запретить. А потом по тем же причинам запретить велосипеды, моноколеса, скейты и вообще все, что движется не по дороге.

Челябинск, Павел Зварзин

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