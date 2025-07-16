Президента России Владимира Путина сегодня ждут в Магнитогорске: по данным СМИ, он может прилететь в город во второй половине дня.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что глава государства посетит ММК, где осмотрит коксовую батарею № 12 и побывает в цехе машиностроительной продукции, а также парк «Притяжение» Планируется ли встреча с губернатором – неизвестно.
Челябинск, Павел Зварзин
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