В Челябинске «забыли» предупредить родителей о повышении платы за детский сад

В Челябинске подняли оплату за содержание ребенка в детском саду. Сразу на 25%.и Никого не предупредили. Родители узнали об этом, только получив платежки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь за пребывание в саду полный день придется платить 2 тыс. 790 рублей в месяц вместо 2 тыс. 220. Оплата группы кратковременного пребывания (3-5 часов) поднялась с 1 тыс. 100 рублей до 1 тыс. 380, а круглосуточного – с 2 тыс. 440 до 3 тыс. 60 рублей.

В мэрии заявили, что повышение было необходимо – размер оплаты не пересматривался 3 года, а цены на продукты питания растут постоянно.

Кроме того, добавили в администрации, родители могут получить компенсацию расходов на детский сад:

20% – за первого ребенка;

50% – за второго;

70% – за третьего.

Сумма компенсации рассчитывается, исходя из среднего размера родительской платы (1 тыс.320 рублей) с учетом имеющихся льгот и количества дней посещения.

Челябинск, Павел Зварзин

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