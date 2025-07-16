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Среда, 16 июля 2025, 18:52 мск

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Президент России прибыл в Магнитогорск

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

Как уже сообщал «Новый День», в программу визита главы государства включено посещение ММК, где он осмотрит несколько цехов. Так, правительственная делегация уже посетила недавно открытый цех коксования. Владимир Путин пообщается и с сотрудниками предприятия.

Кроме того, запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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