Президент России прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

Как уже сообщал «Новый День», в программу визита главы государства включено посещение ММК, где он осмотрит несколько цехов. Так, правительственная делегация уже посетила недавно открытый цех коксования. Владимир Путин пообщается и с сотрудниками предприятия.

Кроме того, запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube