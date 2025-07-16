Президент России прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.
Как уже сообщал «Новый День», в программу визита главы государства включено посещение ММК, где он осмотрит несколько цехов. Так, правительственная делегация уже посетила недавно открытый цех коксования. Владимир Путин пообщается и с сотрудниками предприятия.
Кроме того, запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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