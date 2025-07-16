Силуанов: пакет Управляющей компании ЮГК будет продан

Правительство России собирается продать Управляющую компанию ЮГК. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», – цитирует чиновника ТАСС.

Как уже сообщал «Новый День», 11июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, и передаче их в доход государства. Соответствующие изменения уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Челябинск, Павел Зварзин

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