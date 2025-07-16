Челябинская область замахнулась на славу Красной Поляны и Шерегеша

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о новом глобальном проекте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона сообщил о планах развития горнолыжного комплекса Аджигардак. По его словам, там построят 65 км трасс, что 2,5 раза превышает общую протяженность уже имеющихся. Если планы будут реализованы, то ашинский ГЛЦ обойдет по этому показателю обойдет сочинскую «Красную Поляну» и кемеровский Шерегеш, протяженность трасс которых – соответственно 30 км и 59 км.

Также в планах возвести в Аджигардаке 19 канатных подъемников и 3,5 тыс. номеров.

Напомним, южноуральский губернатор уже анонсировал (в 2021 году) один масштабный проект – метротрамвай в Челябинске. Две линии для трех маршрутов должны были открыть еще в 2024 году. Сейчас речь идет о 2026-м.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube