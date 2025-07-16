Владимир Путин запустил крупное машиностроительное производство в Группе ММК

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции в ООО «Механоремонтный комплекс», входящем в Группу ММК. На церемонии присутствовали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Генеральным проектировщиком объекта выступило АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», генеральным подрядчиком – ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ». При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в проект 6,5 млрд рублей. Всего цех сможет изготавливать более 10,5 тыс. тонн машиностроительной продукции в год. Здесь будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.

«Объект, который мы сегодня запустили, уникален не только для нашего комбината, но и для всей российской промышленности. По сути, это полноценное самостоятельное производство, ориентированное на выпуск отечественной продукции, большая часть из которой ранее в нашей стране не выпускалась. Тем самым, мы закрываем значительную часть потребностей ММК, а также сможем осуществлять поставки импортозамещающего оборудования другим российским компаниям и на рынки СНГ. Кроме того, здесь создано более 450 новых рабочих мест», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Технологические мощности нового цеха позволяют выпускать мостовые краны специального назначения грузоподъемностью более 150 тонн, чугуно-, стале-, и шлаковозы грузоподъёмностью до 500 тонн, корпуса и опорные кольца конвертеров, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 тонн расплава, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 тонн. Кроме того, цех может производить вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова большегрузных самосвалов грузоподъемностью до 225 тонн, оборудование машин непрерывной разливки стали.

Для выпуска широкой номенклатуры конкурентоспособной продукции и реализации технологических процессов здесь установлено современное и уникальное технологическое оборудование, около 40% из которого – отечественного производства.

В частности, цех оснащен оборудованием для подготовки металлопроката (листоправильная и дробомётная машины), раскройным оборудованием с числовым программным управлением, в числе которого машины термической резки для работы с листом до 4х12 м, установка плазменной резки сортового металлопроката, лентопильная установка. Есть здесь и уникальное, ранее не применявшееся на ММК гибочное оборудование. В том числе электрогидравлический листогиб с ЧПУ с длиной гиба до 10 метров и усилием нажатия 26 тыс. тонн, прессо-фланжеровочный комплекс для изготовления сферических днищ с толщиной металлопроката до 60 мм диаметром до 5 метров, который позволит освоить номенклатуру сталеразливочных ковшей и резервуаров для нефтехимического производства. Кроме того, имеется вальцегибочное оборудование (ширина листа до 4 метров, толщина до 100 мм), гидравлический профилегибочный станок с ЧПУ. Наиболее прогрессивными и современными установками в составе основного технологического оборудования цеха являются два роботизированных сварочных комплекса с установкой изготавливаемых деталей диаметром до 4 м на манипуляторы-вращатели грузоподъёмностью 25 т и 50 т. При этом на каждой установке, сварочный робот с пяти осевой системой ЧПУ установлен на портале, перемещающемся над деталью по управляющей программе.

Сварочное оборудование цеха позволяет работать с различными материалами с помощью восьми видов сварки. Помимо этого, здесь установлено оборудование термической и механической обработки крупногабаритных металлоконструкций, оборудование для отделки и окраски готовой продукции.

Дизайн здания разработан с учётом современных архитектурных, логистических, световых и смысловых решений. В частности, центральная входная группа выполнена в виде волны с остеклением из тонированного закаленного стекла. Внутри производственной части на высоте 10 метров проложен экскурсионный маршрут, откуда можно наблюдать за всеми производственным процессами.

Участники торжественного мероприятия ознакомились и с другим крупным инвестиционным проектом МРК – строящийся цех литейно-кузнечной продукции. Объект будет представлять собой современное производство полного цикла по выпуску импортозамещающей машиностроительной продукции: кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 тонн. Объем инвестиций в проект превысит 21 млрд рублей. Строительство производственного комплекса завершится в 2026 году.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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