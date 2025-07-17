На южном Урале полигон ТБО решили размесить в курортной зоне рядом с памятниками природы

В окрестностях села Кундравы в Чебаркульском районе Челябинской области собираются построить полигон твердых коммунальных отходов площадью около 50 гектаров. Местные жители категорически против.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», селяне уверены, что подобные проект нельзя реализовывать в курортной зоне – это убьет экологию и находящиеся рядом памятники природы: озера Кундравинское, Еланчик, Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач. «Сама территория находится среди водной артерии, среди болот и озера Семих, рек Скородум и Увелька, которая несет свои воды по всей Челябинской области и впадает в реку Уй. А она, в свою очередь, является источником водоснабжения города Троицка», – цитирует «Правда УрФО» обращение кундравинцев к губернатору Алексею Текслеру.

Кроме того, полигон ТБО в выбранном месте существенно увеличит нагрузку на региональный бюджет: более 80% мусора, который планируется свозить на новую площадку, накапливается в отдаленных территориях области. И расходы на его транспортировку, по предварительным расчетам, увеличат объем бюджетных субсидий для всего кластера более чем на 78%.

Против полигона выступает и местный совет депутатов: направлено обращение прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру и челябинскому природоохранному прокурору Денису Баглаеву о подготовке чиновниками незаконного изменения категории земель:

«В действиях со стороны представителей правительства Челябинской области усматривается покушение на экологическое преступление – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Депутаты просят проверить законность инициативы по размещению полигона ТБО рядом с Кундравами и принять соответствующие меры.

Челябинск, Павел Зварзин

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