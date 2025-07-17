Археологи обнаружили артефакты, переворачивающие представление о культуре южноуральского энеолита

Южноуральские археологи обнаружили древнейшее в Челябинской области металлургическое теплотехническое сооружение – остатки печи, в которой в эпоху энеолита выплавляли медь. Находка была сделана в Карталинском районе в культурном слое стоянки, имеющем возраст более пяти тысяч лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском госуниверситете, печь представляет собой развал конструкции из обожженных и ошлакованных камней, некоторые из которых, скорее всего, были взяты непосредственно из рудного слоя. Рядом найдены слои обожженного грунта и многочисленные металлургические шлаки, а также изделие из песчаника, которое, вероятно, является створкой печи. Ученые предполагают, что руду для получения меди брали на Новониколаевском руднике.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружен еще ряд предметов интересных предметов эпохи энеолита. В их числе каменные топоры, тесла, ножи и скребки, наконечник стрелы; пест, который, возможно, применялся для измельчения руды. Особый интерес представляют найденные обломки орнаментированного изделия из камня – так называемого «утюжка». Специалисты пока не пришли к единому мнению, как древние люди их использовали.

Интересную информацию ученые получили и при изучении уже полученного ранее материала. Разбирая кости из погребений эпохи энеолита, исследованных недавно на Новониколаевском руднике, специалисты обнаружили, что наряду с костями человека в одно из них были также помещены две фаланги – кости ног лошади. Это еще одно явление, нехарактерное для территории Челябинской области. Южнее, в северном Казахстане, энеолитическое население ботайской культуры активно охотилось на диких лошадей и даже, возможно, пыталось их приручать. Там находки костей лошади, в том числе использованных в ритуальных целях, весьма многочисленны. Однако для нашего региона такое проникновение южной культурно-хозяйственной традиции фиксируется впервые.

Ученые обращает внимание на важный культурный аспект этой находки. У энеолитических жителей северного Казахстана фаланги лошади, использовавшиеся в ритуальной практике, символизировали человека; часто их покрывали орнаментом, который представлял собой особенности одежды того времени. И новая находка, сделанная в Челябинской области, также позволяет провести подобную параллель: в одной могильной яме было погребено двое умерших, и с ними помещено две символически связанных с человеком фаланги лошади.

Открытие зауральской энеолитической металлургии и находки в погребении этого времени костей лошади заставляют историков вновь вернуться к вопросу о хозяйственной деятельности населения этого времени, отмечают в ЧелГУ. Считается, что люди на территории Челябинской области жили в эпоху энеолита охотой и собирательством, однако охотники редко сами добывают руду и выплавляют из нее металл, предпочитая выменивать металлические изделия у своих более развитых в хозяйственно-технологическом отношении соседей. Кроме того, в древних погребениях редко использовались кости диких, а не домашних животных. Это позволяет поставить вопрос о том, что, возможно, жители стоянки Михеевская 2 уже более пяти тысяч лет назад не только занимались охотой, но и начали осваивать скотоводство. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу позволит дальнейшее изучение найденных на стоянке костей животных.

Челябинск, Павел Зварзин

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