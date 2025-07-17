На трассе М-5 оса едва не убила водителя грузовика

Водитель грузовика едва не погиб на трассе М-5 «Урал», встретившись с осой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина ехал из Челябинска в сторону Полетаево, когда почувствовал резку боль в руке – его укусила оса, влетевшая в окно.

Рука начала опухать, появилось легкое головокружение. Мужчина решил остановиться у кафе, и тут ему резко стало плохо – у него развился анафилактический шок. Ему повезло: поблизости оказались сотрудники ДПС, которые быстро доставили водителя в ближайшую больницу, по дороге предупредив, что везут тяжелого больного.

В медучреждении мужчину сразу же отправили в реанимацию – у него уже не прощупывался пульс, а давление опустилось до критических значений.

Помощь оказали вовремя, сейчас жизни водителя ничего не угрожает.

Челябинск, Павел Зварзин

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