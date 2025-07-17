Южноуралец пытался сжечь соседей вместе с ребенком

Житель Копейска обиделся на соседей и решил расправиться с ними, а заодно и с их несовершеннолетним внуком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия едва не произошла на улице Щура. В очередной раз крепко выпив, 55-летний мужчина поджег дом, в котором находились супруги 61 и 63 лет, а также 13-летний подросток. К счастью, все трое успели выбежать из дома.

Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

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