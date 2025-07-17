В Кыштыме обрушился балкон жилого дома, есть пострадавшие

В Кыштыме обрушился балкон со стоящем на нем человеком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №6 на улице Республики. Эта кирпичная пятиэтажка была построена в 1968 году. Житель квартиры на 4 этаже вышел на балкон и рухнул вниз вместе с ним. Судя по фото в соцсетях, не выдержала бетонная плита, на которую опиралась конструкция. Балкон был застеклен, но рама остекления не была прикреплена к стене дома.

До земли балкон не долетел – упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

«По данному факту организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Кыштым, Павел Зварзи

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