В Челябинской области подростков обвиняют в диверсии

В Челябинской области два подростка обвиняются в диверсии.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном СУ СКР, один из них в мессенджере договорился с неизвестным, что за деньги подожжет базовую станцию сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Чапаевском города Златоуста. И предложил двоюродному брату помочь ему в осуществлении плана.

Они прибыли на место 15 июля и подожгли шкаф для электрооборудования, облив его легковоспламеняющейся жидкостью.

Зачинщик поджога отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После того, как поджигатели получили деньги, их задержали сотрудники ФСБ.

«Молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», – сообщили в ведомстве. Они заключены под стражу.

В СК отметили, что за подобные преступления можно получить пожизненное лишение свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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