Уровень воды в реке Юрюзань понизился до критической отметки

Уровень воды в реке Юрюзань приблизился к критической отметке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в районе уже больше недели нет осадков. В итоге уровень воды существенно понизился, а некоторые родники и вовсе пересохли.

«Впрочем, время на реабилитацию у июля еще есть. Ведь были годы, когда за день небесная канцелярия, расщедрившись, могла выдать чуть ли не месячную порцию дождя», – отмечают в нацпарке. Но оговариваются: «Пока такого экстрима прогноз не обещает».

Челябинск, Павел Зварзин

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