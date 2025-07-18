В Челябинске ужесточат правила использования самокатов

В Челябинске пока не собираются запрещать электросамокаты, но ужесточают правила их использования: шеринговым компаниям придется поднапрячься.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, вопрос обсуждался на встрече главы города Алексея Лошкина с представителями регионального Следственного комитета.

С 1 сентября вступят в силу новые правила благоустройства Челябинска. И появится возможность эвакуировать самокаты, брошенные пользователями в неположенном месте.

Комитет дорожного хозяйства определил 400 зон для стоянки техники. Еще 1100 точек должны отметить на карте к началу августа. По условиям соглашений, операторы должны самостоятельно обозначить эти зоны, нанеся специальную разметку. Но пока размечено лишь 10% стоянок, поэтому владельцам самокатов рекомендуют ускориться.

Городские власти намерены инициировать введение штрафов для операторов, размещающих самокаты вне согласованных зон. Пока технику рядами выгружают на пешеходных переходах или тротуарах, перекрывая дорогу людям.

В Челябинске также собирают усилить ответственность за отсутствие индивидуальных номеров на самокатах. Сейчас тестируется систему фото- и видеофиксации нарушений на городских улицах, но без номеров серьезных результатов в борьбе с самокатчиками-нарушителями не добиться.

«Самокаты созданы для мобильного передвижения. А у нас они превратились в опасный аттракцион – массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих. Такое нужно пресекать, – заявил Алексей Лошкин. – Пока – усилением правового регулирования и мер безопасности, а также персональной ответственностью. Если не сработает, рассмотрим более жесткие варианты».

Челябинск, Павел Зварзин

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