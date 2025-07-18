Женщина, отравившая малыша наркотиками, пыталась выйти из-под стражи

Челябинский областной суд отказался выпускать из-под стражи женщину, обвиняемую в убийстве ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что 32-летняя жительница Миасса, чтобы успокоить плачущего 2-летнего сына, систематически с помощью шприца вводила ему наркотики. В итоге 22 января малыш скончался от отравления смесью на основе метадона. Как оказалось, мать сама более 10 лет принимает наркотики. Употребляет их и отец, но к нему у следствия в данный момент вопросов нет, так как он заявил, что был не в курсе происходящего, а жена это подтвердила.

Сама мамаша, обвиняемая по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), находится под стражей и подала жалобу на постановление Миасского городского суда от 3 июня о продлении срока содержания в СИЗО до 5 августа. Она просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы.

«Челябинский областной суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменения», – сообщили в областной прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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