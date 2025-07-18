На Южный Урал возвращается жара

В Челябинскую область возвращается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу температура воздуха в регионе будет еще по-летнему умеренной – до плюс 24 в тени. Северный и северо-западный ветра добавят прохлады, так как будут дуть со скоростью 5 -13 метров в секунду.

А в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 28. В понедельник, 21 июля, может быть еще жарче. Осадки ожидаются только в середине следующей недели.

Челябинск, Софья Артемьева

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