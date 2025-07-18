Сбербанк передумал вводить комиссию за оплату капремонта на Южном Урале

Сбербанк передумал вводить комиссию за оплату капремонта в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анонсировалось, что с 1 августа при внесении соответствующих платежей через мобильное приложение, банкоматы или отделения Сбербанка, будет взиматься 0,5% – 1,5% от суммы взноса. От комиссии освобождались только пенсионеры, участники боевых действий и многодетные семьи.

Сегодня стало известно, что «наценка» отменяется. «Собственники могут продолжать пользоваться всеми доступными способами оплаты, не опасаясь возникновения дополнительных расходов», – заявили в пресс-службе регоператора капитального ремонта.

Челябинск, Софья Артемьева

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