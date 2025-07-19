Южноуралец потерял 2 млн рублей, пытаясь восстановить доступ к сайту госуслуг

Житель Златоуста лишился более 2 млн рублей, пытаясь восстановить доступ к личному кабинету на сайте госуслуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном УВД, 53-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился специалистом портала и сообщил, что его личный кабинет заблокирован. А для восстановления функций попросил назвать пришедший в СМС код.

После того, как мужчина его назвал, звонивший отключился, а златоустовец обнаружил, что личный кабинет на госуслугах действительно заблокирован, а с его банковского счета списано 2 млн. 75 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что ни под каким предлогом нельзя сообщать приходящие по СМС или в мессенджере коды – кем бы не представился собеседник, даже представителем правоохранительных органов. Сообщая такие данные, вы можете предоставить злоумышленникам не только доступ к персональным данным на портале Госуслуг, но и к своим банковским счетам.

Златоуст, Павел Зварзин

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