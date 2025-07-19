Противогазы в России будут продавать в обычных магазинах

В России собираются выпустить в свободную продажу противогазы.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС, Совфед одобрил изменения в федеральное законодательство о техническом регулировании в отношении средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения. Устанавливаются особенности технического регулирования разработанных и модифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания от радиационных, химических и биологических опасностей. До сих пор утвержденных требований к ним в России не было. Поэтому на рынке часто реализовывалась низкокачественная продукция, поступающая в том числе и из-за рубежа, и даже контрафакт.

Теперь качество средств индивидуальной защиты гражданского назначения предложено контролировать МЧС России путем их сертификации. Порядок сертификации определит правительство РФ, требования к качеству – совместно Минобороны и МЧС. «В подзаконных актах разработчики должны прописать исчерпывающий перечень требований к средствам защиты, что дает возможность реализовывать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания гражданского назначения в розничной сети, – отмечают в ведромстве. – Вводимые в оборот средства защиты будут подлежать испытаниям в уполномоченных лабораториях, а их реализация станет возможной только при наличии сертификата соответствия. Купить их для своей безопасности сможет любой гражданин. Приобретая отечественную сертифицированную продукцию, гражданин сможет быть уверен в ее надежности и подлинности».

В МЧС заявляют: реализация данных норм станет непреодолимым барьером для распространения низкокачественных средств защиты и деятельности недобросовестных производителей.

Москва, Игорь Юров

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