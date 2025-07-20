На Южном Урале установились неблагоприятные метеоусловия

Вместе с жарой в ряде городов Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и до 19 часов понедельника в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Коркино, Сатке и Аше в приземном слое атмосферы будут накапливаться загрязняющие вещества.

Обращение на качество атмосферного воздуха можно оставить в интернет-приемной министерства экологии или по телефону +7-906-890-96-70 (с 8 до 20 часов). Если речь идет о возможных нарушениях природоохранного законодательства со стороны крупных промышленных предприятий, можно позвонить на номер дежурного инспектора Росприроднадзора +7-908-045-72-91.

Челябинск, Софья Артемьева

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