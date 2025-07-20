Полиция задержала южноуральца, повредившего военный мемориал

В Аше задержали 40-летнего мужчину, разбившего медиаэкран мемориала погибшим участникам СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 17 июля на Аллее славы в парке имени Пилютова.

По данным следствия, ашинец получил указания через мессенджер от неизвестных, действующих в интересах Украины, разбил экран кувалдой и для отчета снимал свои действия на камеру.

Причиненный им ущерб оценили в 500 тыс. рублей. По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Софья Артемьева

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