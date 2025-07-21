На Южном Урале вынесли приговор водителю, по вине которого погибла семья с детьми

В Катав-Ивановске оглашен приговор водителю, по вине которого погибла супружеская пара и двое детей

Как уже сообщал «Новый День», днем 4 марта 2024 года автомобиль «ХУНДАЙ САНТА ФЕ», двигаясь по автодороге «город Усть-Катав – Орловка Катав-Ивановского муниципального района», обгоняя попутное транспортное средство, не учел, что на дороге лед, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102», в салоне которого находились двоен взрослых и трое детей 2016, 2018 и 2024 г.р.

В результате ДТП супруги и двое детей получили смертельные травмы, 6-летнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

«21-летний житель Усть-Катава признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), – сообщили в прокуратуре Челябиснкой области. – С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев. Он взят под стражу в зале суда».

Челябинск, Павел Зварзин

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