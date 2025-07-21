Следователи проверят работу детской стоматологии в Челябинске

Следователи проверят работу одной из детских стоматологий Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось в того, что родители обнаружили у 6-летнего ребенка на зубах черные точки и неприятный запах изо рта. В поликлинике мальчику вылечили несколько пульпитов, но потом начало воспаление.

Семья пожаловалась на врачей в Минздрав, был созван консилиум с участием главного детского стоматолога области. Специалисты предложили продолжить лечение, но на прием в поликлинику записали только через 10 дней. Родители обратились в частную клинику, где им сообщили, что все пролеченные ранее зубы надо удалять, так как идет нагноение. В итоге 4 зуба удалось спасти, но 3 все равно вырвали.

В поликлинике заявляют, что ребенок поступил в крайне запущенном состоянии, а лечение было проведено в соответствии с клиническими рекомендациями.

История попала в прессу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ. «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета на федерльно канале», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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