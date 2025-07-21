В одном из районов Челябинска на сутки отключат воду

В Тракторозаводском районе Челябинска на сутки отключат воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, водоснабжение будет ограничено

22 июля с 00:00 до 24:00 в жилом фонде, объектах социальной сферы, административных зданиях и частном секторе. В большинстве задний воды не будет совсем, а в домах по улицам 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, а также в поселке Развязка возможно снижение давления на 50%.

Горожан просят сделать запас воды.

Челябинск, Софья Артемьева

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