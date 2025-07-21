Еще одна авиакомпания получила разрешение на полеты из Челябинска в Баку

Росавиация выдала авиакомпании Utair разрешение на полеты из Челябинска в Баку. Сейчас рейсы по этому маршруту один раз в неделю выполняет «ИрАэро».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэропрт столицы Азербайджана – это крупный хаб, через который многие россияне летают в другие страны, в том числе и в Европу.

Utair может организовать три вылета в неделю. Правда, разрешение Федерального агентства воздушного транспорта еще не означает, что перевозчик точно полетит по указанному направлению.

Челябинск, Софья Артемьева

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