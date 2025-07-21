У бывшего владельца «Арианта» забрали землю на черноморском побережье

У бывшего собственного ООО «Группа компаний Ариант» Александра Кретова изъяли более 3,5 тысячи квадратных метров земли на черноморском побережье.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле прошлого года Арбитражный суд Челябинской области, удовлетворил иск о взыскании с предпринимателя, его компаньонов и родственников 105 миллиардов рублей и изъятии в пользу государства 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант». Теперь дело дошло до земли.

Речь идет о двух соседних участках в Темрюкском районе Краснодарского края. Площадь одного – около 1,9 тыс. квадратов, второго – 1,7 тыс. На каждом стоит дом. Все это изъято в пользу государства. А Кретову придется заплатить еще 15 тыс. рублей – в качестве госпошлины.

Челябинск, Павел Зварзин

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