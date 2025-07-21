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Понедельник, 21 июля 2025, 21:14 мск

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«Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Челябинска в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Челябинска в Москву в связи с ситуацией в Шереметьево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственно нацперевозчик выполняет из областного центра в столицу шесть рейсов в день. Накануне было отменено три из них. Сегодня – пять.

А 22 июля не состоится, как минимум, один – СУ 1533, который обычно отправляется из аэропорта имени Курчатова в 07:20 (сегодня он улетел в 18:25).

Челябинск, Павел Зварзин

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