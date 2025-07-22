На Южном Урале пресекли еще один канал незаконной миграции

На Южном Урале «прикрыли» еще один канал незаконной миграции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», две женщины за вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами и передавали документы в миграционную службу для легализации и продления сроков их пребывания в России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Предприимчивым дамам грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.
Челябинск, Совья Артемьева
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