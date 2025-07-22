На Южном Урале бывшему высокопоставленному чиновнику скостили срок

В Аше вынесли приговор бывшему заместителю главы района Виктору Чистякову.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Челябинской области, в период с октября по декабрь 2018 года чиновник получил через посредника взятку в сумме 800 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации за незаконное содействие юридическому лицу в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево.

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим. Это на полгода меньше, чем по первому вердикту суда, отмененному по апелляции.

Кроме того, Чистяков должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки – то есть 2,4 млн. рублей. А после отбывания наказания ему будет запрещено в течение 2 лет занимать определенные должности в органах местного самоуправления.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Совья Артемьева

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