Из кранов челябинцев снова течет коричневая вода, больше всего жалоб поступает из Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ, все дело в технологическом переключении между водоводами – это нужно для устранения повреждения. По этому в ближайшие 4 дня – до 26 июля «возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока в трубопроводах», – предупредил поставщик.

Вода может потемнеть, приобрести необычный запах или вкус в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах.

Челябинск, Павел Зварзин

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