В правительстве Челябинской области кадровые перестановки

Губернатор Челябинской области провел кадровые перестановки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность первого заместителя министра экономического развития назначен Ильмар Шариев. Ранее этот пост занимала Елена Раевская, а Шариев был начальником управления развития малого и среднего предпринимательства.
В отставку отправлен первый замначальника ГУ юстиции региона покинул Антон Алексеев – он будет уволен с 29 июля. Замену ему пока не назначили.
Челябинск, Павел Зварзин
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