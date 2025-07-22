российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 июля 2025, 16:57 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В правительстве Челябинской области кадровые перестановки

Губернатор Челябинской области провел кадровые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность первого заместителя министра экономического развития назначен Ильмар Шариев. Ранее этот пост занимала Елена Раевская, а Шариев был начальником управления развития малого и среднего предпринимательства.

В отставку отправлен первый замначальника ГУ юстиции региона покинул Антон Алексеев – он будет уволен с 29 июля. Замену ему пока не назначили.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Политика, Россия,