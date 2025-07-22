Зарплатные ожидания южноуральцев существенно подросли

Южноуральцы, ищущие работу, надеются, что им будут платить больше. К такому выводу пришли аналитики, изучив резюме на одной из популярных платформ по поиску работы, изучив резюме южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидаемый ежемесячный доход увеличился в среднем на 10 тысяч рублей.

Более всего подросли аппетиты у соискателей в сфере

Инвестиций – сейчас они хотят получать на 20 тыс. рублей больше, чем год назад – около 120 тыс. рублей.

Аналогичное увлечение ожиданий отмечено в сфере строительства и недвижимости: с 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

В этой же компании оказались представители высшего и среднего менеджмента: они тоже хотят зарабатывать на 20 тыс. больше, но в среднем – 140 тыс. руб. в месяц.

Скромнее всех оказались работники культуры: они готовы трудиться за 50,4 тыс. рублей. Это всего на 500 рублей больше, чем в 2024 году.

Челябинск, Софья Артемьева

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