В одном из загородных лагерей Челябинской области массово заболели дети

В лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик зафиксирована вспышка массового заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, на балансе которой находится загородный центр, в ночь на вторник за медицинской помощью обратились сразу 28 детей. Пятерых отправили в больницу, остальные находятся в изоляторе лагеря под присмотром врача и медицинской сестры.

Сейчас идет третья смена. Ее решили прервать и отправить детей домой. Родителям обещают вернуть деньги за путевки.

Причина массового заболевания пока не установлена. А в ведомстве рассказали, что уже провели в лагере санитарную обработку, продезинфицировали кухонный блок, спальные корпуса и территорию.

Челябинск, Павел Зварзин

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