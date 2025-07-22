В одном из загородных лагерей Челябинской области массово заболели дети

В лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик зафиксирована вспышка массового заболевания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, на балансе которой находится загородный центр, в ночь на вторник за медицинской помощью обратились сразу 28 детей. Пятерых отправили в больницу, остальные находятся в изоляторе лагеря под присмотром врача и медицинской сестры.
Сейчас идет третья смена. Ее решили прервать и отправить детей домой. Родителям обещают вернуть деньги за путевки.
Причина массового заболевания пока не установлена. А в ведомстве рассказали, что уже провели в лагере санитарную обработку, продезинфицировали кухонный блок, спальные корпуса и территорию.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»