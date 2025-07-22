По факту массового заболевания детей в лагере возбуждено уголовное дело

По факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере «Аленушка» возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Челябинской области, в связи с жалобами на плохое самочувствие в период с 21 по 22 июля 2025 года у нескольких детей возрастом от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. «В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении, – добавили в ведомстве. – В рамках расследования будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания».

Челябинск, Павел Зварзин

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