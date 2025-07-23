Силовики задержали трех человек из команды губернатора Челябинской области

В Челябинске задержан руководитель регионального министерства имущества Эльдар Белоусов. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источники. А в Москве пришли к бывшему главе минимущества Александру Богашову. Он покинул этот пост в июле 2022 года, став вице-губернатором Челябинской области, а в сентябре прошлого года покинул правительство региона. Белоусов занял освободившееся кресло министра в декабре 2022 года.

По данным издания, есть вопросы у силовых структур и к управляющему делами губернатора и правительства области Роману Менжинскому.

Челябинск, Павел Зварзин

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