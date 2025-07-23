В Челябинске отключат горячую воду в 947 многоквартирных домах

В Челябинске готовятся к очередному этапу гидравлических испытаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Опрессовка продлится с 29 июля по 12 августа.

Перечень домов можно посмотреть здесь.

Кроме того, по отдельному графику проходят испытания в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Челябинск, Павел Зварзин

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