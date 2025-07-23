Юный южноуралец попал в железную западню, пытаясь сбежать из дома

15-летний житель Златоуста застрял в оконной решетке, пытаясь сбежать из дома. Дело было поздно вечером.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, по каким-то причинам родители заперли подростка в квартире одного. А ему, несмотря на поздний час, срочно понадобилось на улицу. Парень просунул голову и плечи в ячейки оконной решетки, а дальше продвинуться не получилось. Вернуться обратно он тоже не смог. Прибывшие на вызов спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили «узника» из западни.

«Дети должны иметь возможность беспрепятственно выйти из дома. А когда на окнах еще и железные решетки, любое ЧП может привести к трагедии», – напоминают в МЧС.

Златоуст, Софья Артемьева

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